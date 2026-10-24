{"_id":"6adc92224d89ad395a015a6e","slug":"video-theft-of-rs-3-lakh-from-a-disposable-goods-shop-in-kanpur-former-employee-accused-2026-10-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर में डिस्पोजल की दुकान से तीन लाख की चोरी, पूर्व कर्मचारी पर लगा आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर के लालबंगला स्थित फूलवाली गली निवासी एक डिस्पोजल और पूजा सामग्री विक्रेता की दुकान में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। आरोप है कि पांच साल पहले दुकान पर काम कर चुका एक पूर्व कर्मचारी रात के वक्त पिछले हिस्से से अंदर घुस आया। करीब 30 मिनट तक दुकान खंगालने के बाद आरोपी गल्लक में रखे 3 लाख रुपये नकद लेकर फरार हो गया। पीड़ित दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

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