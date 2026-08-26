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कानपुर के पनकी में मोबाइल की दुकान में चोरी, ताले तोड़कर फोन और नकदी समेट ले गए चोर

कानपुर ब्यूरो

Updated Wed, 26 Aug 2026 01:20 PM IST Updated Wed, 26 Aug 2026 01:20 PM IST







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कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र में एक मोबाइल की दुकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया है। चोर दुकान के ताले तोड़कर अंदर घुसे और कीमती मोबाइल फोन व नकदी चुरा ले गए। सुबह घटना की जानकारी होने पर दुकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाने और चोरों की तलाश में जुट गई है। ... और पढ़ें

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