कानपुर: फिल्म ‘हनुमान अंश’ की टीम विश्वविद्यालय पहुंची, विद्यार्थियों से हुई रूबरू

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फिल्म ‘हनुमान अंश’ की टीम बुधवार को विश्वविद्यालय के रानी लक्ष्मीबाई सभागार में विद्यार्थियों से रूबरू हुई। फिल्म की सफलता के बाद टीम का विश्वविद्यालय आगमन विद्यार्थियों और सिनेमा में रुचि रखने वाले युवाओं के रोचक रहा। हनुमान अंश की टीम के पहुंचने पर विश्वविद्यालय की छात्राओं ने गणेश वंदना पर नृत्य प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया।

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