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जीटी रोड हाईवे पर आवारा गोवंशों की चहलकदमी, वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक

कानपुर ब्यूरो

Updated Tue, 25 Aug 2026 06:47 PM IST Updated Tue, 25 Aug 2026 06:47 PM IST







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जीटी रोड हाईवे पर आवारा गोवंशों की चहलकदमी वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। मंधना फ्लाईओवर के आगे नारामऊ के पास कई आवारा गोवंश हाईवे पर घूमते नजर आए। अचानक सामने आए गोवंशों को देखकर तेज रफ्तार वाहनों के चालकों को अपनी गति कम करनी पड़ी। ... और पढ़ें

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