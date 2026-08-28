कानपुर में बड़ा हादसा: देखते ही देखते फटी जमीन, आंगन में बने गड्ढे में समाई युवती, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
Kanpur News: पुरवामीर गांव में रक्षाबंधन की तैयारी कर रही युवती आंगन की जमीन अचानक धंसने से उसमें समा गई। हादसे के वक्त युवती बाथरूम से बाहर निकलकर कजलिया प्रवाहित करने की तैयारी कर रही थी।
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नहाकर बाथरूम से बाहर निकली और कजलिया तालाब में प्रवाहित करने के लिए जा रही थी। तभी बाथरूम से बाहर निकलते ही आंगन में अचानक एक बड़ा होल हो गया और देखते ही देखते बेटी उसी में समा गई।
अचानक जमीन धंसने से हुआ हादसा
पिता के मुताबिक, तीन वर्ष पहले घर के अंदर बोरिंग करा रहे थे, लेकिन बोरिंग सफल न होने के बाद बोरिंग बाहर करवाई गई थी। अचानक जमीन धंसने से बड़ा हादसा हुआ है। सूचना पर पुलिस मौजूद है और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई है। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुटी है।