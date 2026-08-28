कानपुर में बड़ा हादसा: देखते ही देखते फटी जमीन, आंगन में बने गड्ढे में समाई युवती, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

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नहाकर बाथरूम से बाहर निकली और कजलिया तालाब में प्रवाहित करने के लिए जा रही थी। तभी बाथरूम से बाहर निकलते ही आंगन में अचानक एक बड़ा होल हो गया और देखते ही देखते बेटी उसी में समा गई।

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कानपुर में महाराजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुरवामीर गांव में विनोद सविता की पुत्री यशी (18) घर के अंदर बोरवेल में सुबह करीब सात बजे गिर गई। पिता विनोद ने बताया कि सुबह बेटी यशी रक्षाबंधन की तैयारियों में लगी थी।