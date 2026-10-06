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कानपुर में सपा कार्यकर्ताओं का हंगामा, अखिलेश यादव की गिरफ्तारी पर यशोदा नगर में प्रदर्शन

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 06 Oct 2026 04:01 PM IST Updated Tue, 06 Oct 2026 04:01 PM IST







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कानपुर के यशोदा नगर श्रीराम चौक पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ता बंटी यादव और अर्पित यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की। ... और पढ़ें

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