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कानपुर के किदवई नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत जूही डिपो के पास देर रात बाइक और स्कूटी की जोरदार भिड़ंत में तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। एंबुलेंस से हैलट अस्पताल ले जाए जाने पर इलाज के दौरान स्कूटी सवार वसीम कुरैशी (25) निवासी बाबरपुर, अजीतमल (औरैया) की मौत हो गई, जबकि अन्य घायलों का उपचार जारी है।

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