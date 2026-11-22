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डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता के मुताबिक, रेलबाजार इंस्पेक्टर अमान सिंह पुलिस फोर्स के साथ रविवार सुबह चेकिंग कर रह थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि फेथफुलगंज में गोकशी का वांछित आरोपी क्षेत्र में मौजूद है। पुलिस टीम ने शिवनारायण टंडन पुल के पास घेराबंदी कर उसे पकड़ने का प्रयास किया तो आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके बाएं पैर में गोली लग गई। विज्ञापन डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता के मुताबिक, रेलबाजार इंस्पेक्टर अमान सिंह पुलिस फोर्स के साथ रविवार सुबह चेकिंग कर रह थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि फेथफुलगंज में गोकशी का वांछित आरोपी क्षेत्र में मौजूद है। पुलिस टीम ने शिवनारायण टंडन पुल के पास घेराबंदी कर उसे पकड़ने का प्रयास किया तो आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके बाएं पैर में गोली लग गई।

कानपुर के फेथफुलगंज में गोकशी की घटना में वांछित आरोपी मो. मुजम्मिल कुरैशी उर्फ मीम रविवार सुबह पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। शिवनारायण टंडन पुल के पास घेराबंदी के दौरान उसने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने की नीयत से फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके बाएं पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उपचार के लिए अस्पताल भेजा है।