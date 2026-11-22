कानपुर: गोकशी का वांछित मुठभेड़ में गिरफ्तार, बाएं पैर में गोली लगने से घायल, तमंचा-कारतूस समेत ये सामान बरामद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sun, 22 Nov 2026 09:44 AM IST
सार
Kanpur News: फेथफुलगंज में गोकशी की घटना में वांछित चल रहे पचरोजा, जाजमऊ निवासी मो. मुजम्मिल कुरैशी उर्फ मीम को रेलबाजार पुलिस ने रविवार सुबह मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। उसने अपने भाई एहतिशाम के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने की बात कबूली है।
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विस्तार
कानपुर के फेथफुलगंज में गोकशी की घटना में वांछित आरोपी मो. मुजम्मिल कुरैशी उर्फ मीम रविवार सुबह पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। शिवनारायण टंडन पुल के पास घेराबंदी के दौरान उसने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने की नीयत से फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके बाएं पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उपचार के लिए अस्पताल भेजा है।
डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता के मुताबिक, रेलबाजार इंस्पेक्टर अमान सिंह पुलिस फोर्स के साथ रविवार सुबह चेकिंग कर रह थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि फेथफुलगंज में गोकशी का वांछित आरोपी क्षेत्र में मौजूद है। पुलिस टीम ने शिवनारायण टंडन पुल के पास घेराबंदी कर उसे पकड़ने का प्रयास किया तो आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके बाएं पैर में गोली लग गई।
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डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता के मुताबिक, रेलबाजार इंस्पेक्टर अमान सिंह पुलिस फोर्स के साथ रविवार सुबह चेकिंग कर रह थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि फेथफुलगंज में गोकशी का वांछित आरोपी क्षेत्र में मौजूद है। पुलिस टीम ने शिवनारायण टंडन पुल के पास घेराबंदी कर उसे पकड़ने का प्रयास किया तो आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके बाएं पैर में गोली लग गई।
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ये सामान हुआ बरामद
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 315 बोर का तमंचा, एक खोखा और एक जिंदा कारतूस, 60 रुपये, मोबाइल फोन और बाइक बरामद की है। पूछताछ में उसने अपने भाई एहतिशाम के साथ मिलकर 17 नवंबर की देर रात आजाद पार्क, फेथफुलगंज के पास गोकशी की घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। आरोपी पचरोजा, जाजमऊ का रहने वाला है। उपचार के बाद उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी।