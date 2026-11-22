कानपुर में जूही डिपो के पास रविवार देर रात बाइक और स्कूटी की टक्कर में तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को एंबुलेंस से हैलट अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान स्कूटी सवार वसीम कुरैशी (25) की मौत हो गई। वहीं, बाइक सवार गोलू की हालत गंभीर बनी हुई है।

विज्ञापन



किदवई नगर पुलिस के अनुसार, रविवार रात करीब ढाई बजे लाल कॉलोनी चौकी क्षेत्र में जूही डिपो के पास बाइक (यूपी 78 जेएच 6660) और स्कूटी (यूपी 78 जेसी 4926) की भिड़ंत हो गई। बाइक पर सवार गोलू पुत्र बिजली सिंह और दीपक पुत्र मुन्नीलाल निवासी पॉपुलर धर्मकांटा और स्कूटी सवार वसीम कुरैशी निवासी बाबरपुर, अजीतमल (औरैया) गंभीर रूप से घायल हो गए।