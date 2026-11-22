फतेहपुर हादसा: ओवरटेक के प्रयास में ट्रक से भिड़ी टूरिस्ट बस, दो की मौत और 15 घायल, छह मेडिकल कॉलेज रेफर
Fatehpur News: खागा क्षेत्र में कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर भोगलपुर चौराहे के पास रविवार तड़के तीन बजे ओवरटेक के प्रयास में गाजियाबाद से वाराणसी जा रही टूरिस्ट बस आगे चल रहे आलू लदे ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में बस के अतिरिक्त कंडक्टर समेत दो लोगों की मौत हो गई और 15 यात्री घायल हो गए।
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फतेहपुर जिले में कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर भोगलपुर चौराहे के पास रविवार तड़के ओवरटेक के प्रयास में टूरिस्ट बस आगे चल रहे आलू लदे ट्रक से टकरा गई। हादसे में बस के कंडक्टर समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 यात्री घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल छह यात्रियों को सीएचसी हरदो से फतेहपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया।बस गाजियाबाद से वाराणसी जा रही थी।
उसमें चालक और कंडक्टर समेत करीब 40 यात्री सवार थे। हादसे की सूचना पर कस्बा इंचार्ज गिरीश द्विवेदी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग टीम ने बस में फंसे घायलों को बाहर निकालकर दो एंबुलेंस व पुलिस वाहनों से सीएचसी पहुंचाया। कस्बा इंचार्ज के मुताबिक, बस करीब 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही थी।
दो की मौत और 15 घायल
भोगलपुर चौराहे पर ट्रक को ओवरटेक करने के दौरान बस का बायां हिस्सा ट्रक से टकरा गया। बस की ऊपरी बर्थ पर सो रहे आशीष कुमार (31) पुत्र सुधीर कुमार, निवासी करबल नगर, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और आशीष गुप्ता (34) पुत्र श्याम सुंदर गुप्ता, निवासी सुल्तानपुर घोष, फतेहपुर की मौत हो गई।आशीष कुमार बस में अतिरिक्त कंडक्टर थे, जबकि आशीष गुप्ता नोएडा में रहकर व्यापारिक विषयों की तैयारी कर रहे थे।