{"_id":"6aa019e7ad50778086069730","slug":"video-slow-paced-road-construction-at-the-bagiya-crossing-has-become-a-source-of-trouble-for-local-residents-2026-09-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: बगिया क्रॉसिंग वाली सड़क पर धीमी गति से सड़क का निर्माण स्थानीय लोगों के लिए बना मुसीबत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर: बगिया क्रॉसिंग वाली सड़क पर धीमी गति से सड़क का निर्माण स्थानीय लोगों के लिए बना मुसीबत

Shikha Pandey

Updated Tue, 08 Sep 2026 07:51 PM IST Updated Tue, 08 Sep 2026 07:51 PM IST







Link Copied



साएम ग्रिड योजना के तहत बगिया क्रॉसिंग वाली सड़क के दोनों साइड की आने जाने वाली सड़क का निर्माण पिछले दो वर्षों से हो रहा है। निर्माण कार्य इतनी धीमी गति से हो रहा है कि स्थानीय लोग गंदगी, जर्जर सड़क, गड्ढे व घरों के आगे पड़े मलबे से त्रस्त हैं। ... और पढ़ें

विज्ञापन