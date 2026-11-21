{"_id":"6b01c0bf79b7b992d00ff8c5","slug":"video-sikh-cricket-premier-league-to-be-held-in-kanpur-for-the-first-time-eight-teams-to-compete-for-the-title-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर में पहली बार होगी सिख क्रिकेट प्रीमियर लीग, आठ टीमें खिताब के लिए भिड़ेंगी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर में पहली बार सिख क्रिकेट प्रीमियर लीग (एससीपीएल) सीजन-1 का आयोजन होने जा रहा है। चरदीकला सोसाइटी कानपुर की ओर से आयोजित इस लीग में सिख समुदाय की आठ टीमें खिताब के लिए मैदान पर उतरेंगी। प्रतियोगिता का आयोजन 28 नवंबर से छह दिसंबर तक किदवईनगर स्थित रतन लाल शर्मा स्टेडियम में किया जाएगा। प्रतियोगिता से पहले शनिवार को बारादेवी स्थित गुरुद्वारा बाबा नामदेव स्थित बीएनजी हॉल में जर्सी वितरण व ग्रुप ड्रॉ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें सभी आठ टीमों को आधिकारिक जर्सी दी जाएगी। लीग में फ्रीडम इलेवन, दशमेष इलेवन, दशमेष रॉयल्स, कैप्टन इलेवन, सुविधा ट्रैवल्स, सिंह स्मैशर्स, सिंह एम्पायर इलेवन और स्टार इलेवन की टीमें हिस्सा लेंगी। लीग का उद्देश्य खेल भावना, सेवा भावना और सिख एकता को बढ़ावा देना है। आयोजन मंडल में प्रभजीत सिंह (मिंटू), मनित पॉल (पॉली बॉय), प्रभलीन सिंह (सैघी), करनजीत सिंह (मिंकी), नीटू सिंह और कवलपाल सिंह शामिल हैं।

... और पढ़ें