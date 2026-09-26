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शुक्लागंज: जगनीखेड़ा में जर्जर भवनों का हिस्सा गिराने के लिए एसडीएम ने दी 15 दिन की मोहलत

Sat, 26 Sep 2026 10:30 PM IST
Shikha Pandey
Shikha Pandey Shikha Pandey
Updated Sat, 26 Sep 2026 10:30 PM IST
SDM grants 15-day deadline to demolish dilapidated building sections in Jagnikheda
एसडीएम सदर राजेश विश्वकर्मा शनिवार दोपहर बाद मिश्रा कॉलोनी पक्का घाट, नमामि गंगे घाट, बालू घाट का निरीक्षण किया। लेखपाल को निर्देश दिए कि जहां भी बारिश के कारण जलभराव है या फिर जिन जगहों से अभी बाढ़ का पानी न निकला हो, वहां नाव की व्यवस्था की जाए। इसके बाद जगनीखेड़ा के बाला जी गली पहुंचे। यहां जर्जर मकान मालिकों को सतर्क करते हुए उन्हें 15 दिनों के अंदर अपने जर्जर हिस्से को हटाने की बात कही। एसडीएम सदर ने बताया कि नगर पालिका गंगाघाट द्वारा पहले ही नगर के सभी जर्जर मकान स्वामियों या वहां रहने वालों को जगह खाली करने और जर्जर हिस्से को गिरवाने की नोटिस दी जा चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग सुनने को तैयार नहीं है ऐसे में यदि कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी उनकी स्वयं की होगी। बताया कि शनिवार को वह मौके पर पहुंचे और जर्जर हिस्से में रहने वालों को अलर्ट करते हुए उसे गिराने की हिदायत दी है। जिसके लिए 15 दिनों का समय दिया गया है। वहीं लेखपाल प्रशांत अवस्थी को निर्देश दिए गए है कि जहां भी बारिश के कारण अत्याधिक जलभराव है और आवागमन प्रभावित है वहां नाव लगवाने की व्यवस्था करें।
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