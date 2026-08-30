रोटरी क्लब ऑफ कानपुर आर्यंस के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन, डॉ. हरीश अध्यक्ष, सचिव बनीं डॉ. पुष्पा

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रोटरी क्लब ऑफ कानपुर आर्यंस ने गुरुदेव चौराहे स्थित होटल में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया। डॉ. हरीश दीक्षित को अध्यक्ष, डॉ. पुष्पा यादव को सचिव बनाया गया। पूर्व अध्यक्ष अर्पित गुप्ता और पूर्व सचिव संतोष गुप्ता ने कॉलर पिन पहनाकर जिम्मेदारी सौपी। मुख्य अतिथि जेएस भाटिया ने पांच नए सदस्यों को शपथ दिलाई। यहां डॉ. भक्ति विजय शुक्ला, सुशील श्रीवास्तव, अरविंद श्रीवास्तव, डीएन रायजादे, दिनेश चंद्र शुक्ला, उमेश अवस्थी आदि मौजूद रहे।

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