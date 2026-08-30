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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Rotary Club of Kanpur Aryans Installation Ceremony: Dr. Harish becomes President, Dr. Pushpa becomes Secretary

रोटरी क्लब ऑफ कानपुर आर्यंस के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन, डॉ. हरीश अध्यक्ष, सचिव बनीं डॉ. पुष्पा

Sun, 30 Aug 2026 10:34 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 10:34 PM IST
Rotary Club of Kanpur Aryans Installation Ceremony: Dr. Harish becomes President, Dr. Pushpa becomes Secretary
रोटरी क्लब ऑफ कानपुर आर्यंस ने गुरुदेव चौराहे स्थित होटल में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया। डॉ. हरीश दीक्षित को अध्यक्ष, डॉ. पुष्पा यादव को सचिव बनाया गया। पूर्व अध्यक्ष अर्पित गुप्ता और पूर्व सचिव संतोष गुप्ता ने कॉलर पिन पहनाकर जिम्मेदारी सौपी। मुख्य अतिथि जेएस भाटिया ने पांच नए सदस्यों को शपथ दिलाई। यहां डॉ. भक्ति विजय शुक्ला, सुशील श्रीवास्तव, अरविंद श्रीवास्तव, डीएन रायजादे, दिनेश चंद्र शुक्ला, उमेश अवस्थी आदि मौजूद रहे।
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