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कानपुर: हैलट अस्पताल के अंदर की रोड जर्जर, मरीजों और तीमारदारों को हो रही परेशानी

Shikha Pandey

Updated Tue, 22 Sep 2026 11:06 PM IST Updated Tue, 22 Sep 2026 11:06 PM IST







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हैलट अस्पताल के अंदर की रोड जर्जर है। सड़क पर लगभग छोटे-बड़े 200 से ज्यादा गड्ढे होंगे। उस पर स्ट्रेचर और व्हीलचेयर पर निकलते मैरिजों का दर्द और बढ़ जाता है। गड्ढे में पहिए फंस जाते हैं। ... और पढ़ें