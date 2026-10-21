{"_id":"6ad8c530a2684e7182068f82","slug":"video-road-in-disrepair-for-three-years-turns-into-a-pond-due-to-sewage-overflow-2026-10-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: तीन साल से बदहाल सड़क सीवर के भराव से बना तालाब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पनकी के गंगागंज स्थित महावीर नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने फ्लैटों तक पहुंचने वाली मुख्य सड़क तीन वर्षों से बदहाल पड़ी है। सड़क पर गहरे गड्ढों में भीषण सीवर से जलभराव होने से तालाब नुमा हो गया है जिससे लोगों का आवागमन मुश्किल हो गया है। पीएम आवास में रहने वाले महेश श्रीवास्तव ने बताया कि चारों ओर कूड़े और मलबे के ढेर लगे हैं। जमा गंदे पानी से संक्रामक बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है।

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