कानपुर: त्योहार पर दिल्ली-पटना के लिए दौड़ेगी वंदे भारत, यात्रियों को मिलेगी राहत

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गाड़ी संख्या 02253 पटना-नई दिल्ली वंदे भारत स्पेशल 24 अक्टूबर से 28 नवंबर तक हर शनिवार, सोमवार और बुधवार को चलेगी। पटना से सुबह 10 बजे रवाना होकर यह शाम 5:50 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी। पांच मिनट के ठहराव के बाद 5:55 बजे रवाना होकर रात 11:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी।वापसी में गाड़ी संख्या 02254 नई दिल्ली-पटना वंदे भारत स्पेशल 22 अक्टूबर से 26 नवंबर तक निर्धारित दिनों में चलेगी। नई दिल्ली से सुबह 8:35 बजे चलकर दोपहर 1:30 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी। यहां पांच मिनट रुकने के बाद 1:35 बजे रवाना होकर रात 9:30 बजे पटना पहुंचेगी। ट्रेन का ठहराव अलीगढ़, प्रयागराज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर और आरा में भी होगा।नियमित ट्रेनों में कंफर्म टिकट नहीं मिलने से यात्री स्पेशल ट्रेनों का सहारा ले रहे हैं। इनमें करीब 30 फीसदी तक अधिक किराया देने के बावजूद घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। बुधवार को भोपाल-गोरखपुर स्पेशल कानपुर सेंट्रल और पटना-हावड़ा-दिल्ली स्पेशल गोविंदपुरी स्टेशन पर देरी से पहुंची, जिससे यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गईं।