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कानपुर स्थित मान्यवर कांशीराम संयुक्त चिकित्सालय एंड ट्रॉमा सेंटर की लंबे समय से जर्जर और बदहाल पड़ी बिल्डिंग का अब कायाकल्प किया जा रहा है। अस्पताल प्रशासन की पहल पर भवन के क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत के साथ-साथ पूरे परिसर में रंग-रोगन का कार्य तेजी से चल रहा है।

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