{"_id":"6ae711b7486242ac640fce14","slug":"video-relief-from-cold-as-sun-emerges-in-kanpur-following-rain-jajmau-intersection-remains-quiet-2026-11-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर में बारिश के बाद धूप से मिली राहत, जाजमऊ चौराहे पर पसरा रहा सन्नाटा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर में पिछले दो दिनों से हो रही रुक-रुक कर बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया है और तापमान में गिरावट के साथ ठंडक बढ़ गई है। रविवार को सुबह धूप निकलने पर स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। बारिश और ठंड के असर के चलते चकेरी क्षेत्र के व्यस्त जाजमऊ चौराहे पर रविवार को आम दिनों की तुलना में सन्नाटा पसरा नजर आया।

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