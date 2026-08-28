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कानपुर: पनकी नहर के नए पुल पर छह गड्ढे, बाहर निकली सरिया; निर्माण गुणवत्ता पर सवाल

कानपुर ब्यूरो

Updated Fri, 28 Aug 2026 07:00 PM IST Updated Fri, 28 Aug 2026 07:00 PM IST







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पनकी नहर पर हाल ही में बनाए गए नए पुल पर जगह-जगह गड्ढे होने से निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। पुल पर एक ही जगह छह बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं। गड्ढे इतने गहरे हैं कि उनके भीतर से सरिया तक बाहर निकल आई है। ... और पढ़ें

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