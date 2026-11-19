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कानपुर: एक अधिकारी और एक कर्मचारी से पूछताछ जारी, छावनी परिषद में लगातार छापेमारी जारी

Shikha Pandey

Updated Thu, 19 Nov 2026 10:26 PM IST Updated Thu, 19 Nov 2026 10:26 PM IST

छावनी परिषद में बृहस्पतिवार को पांच बजे शाम से शुरू हुई छापेमारी, देर रात छापेमारी जारी रही। इस दौरान एक अधिकारी और एक कर्मचारी से पूछताछ जारी है। 2016 वर्ष में रूपलाल रिटायर्ड हुए थे। जिसके बाद से वह अपने पैसे के लिए भटक रहे थे। ... और पढ़ें

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