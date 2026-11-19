कानपुर: नागपुर-छपरा और छपरा-एलटीटी के बीच एक फेरा चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, यात्रियों को मिलेगी राहत
यात्रियों की राहत के लिए रेलवे ने दो स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। कानपुर सेंट्रल पर दोनों ट्रेनों का ठहराव होगा।
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छठ पर्व के बाद यात्रियों की भीड़ को देखते हुए नागपुर-छपरा और छपरा-लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बीच एक-एक फेरा विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। दोनों ट्रेनें कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर ठहरेंगी। यह ट्रेनें केवल एक बार ही यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाएगीं। नागपुर-छपरा एकतरफा विशेष ट्रेन (01221) 19 नवंबर को नागपुर से सुबह 10:40 बजे छपरा के लिए रवाना होगी। यह ट्रेन अगले दिन सुबह 4:40 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी और 4:45 बजे रवाना होगी।
ट्रेन में कुल 20 कोच होंगे। इनमें चार एसी द्वितीय, आठ एसी तृतीय, छह स्लीपर और दो एसएलआरडी कोच शामिल हैं। वहीं छपरा-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एकतरफा विशेष ट्रेन (01094) 20 नवंबर की रात 10 बजे छपरा से लोकमान्य तिलक टर्मिनस के लिए रवाना होगी। यह अगले दिन सुबह 10:30 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी और 10:35 बजे रवाना होगी। इसमें भी कुल 20 कोच होंगे। इनमें चार एसी द्वितीय, आठ एसी तृतीय, छह सामान्य श्रेणी और दो एसएलआरडी कोच शामिल हैं।