छठ पर्व के बाद यात्रियों की भीड़ को देखते हुए नागपुर-छपरा और छपरा-लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बीच एक-एक फेरा विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। दोनों ट्रेनें कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर ठहरेंगी। यह ट्रेनें केवल एक बार ही यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाएगीं। नागपुर-छपरा एकतरफा विशेष ट्रेन (01221) 19 नवंबर को नागपुर से सुबह 10:40 बजे छपरा के लिए रवाना होगी। यह ट्रेन अगले दिन सुबह 4:40 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी और 4:45 बजे रवाना होगी।

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ट्रेन में कुल 20 कोच होंगे। इनमें चार एसी द्वितीय, आठ एसी तृतीय, छह स्लीपर और दो एसएलआरडी कोच शामिल हैं। वहीं छपरा-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एकतरफा विशेष ट्रेन (01094) 20 नवंबर की रात 10 बजे छपरा से लोकमान्य तिलक टर्मिनस के लिए रवाना होगी। यह अगले दिन सुबह 10:30 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी और 10:35 बजे रवाना होगी। इसमें भी कुल 20 कोच होंगे। इनमें चार एसी द्वितीय, आठ एसी तृतीय, छह सामान्य श्रेणी और दो एसएलआरडी कोच शामिल हैं।