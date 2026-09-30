{"_id":"6abcce3858e2221a140e30fd","slug":"video-people-in-kanpur-thrilled-to-witness-prowess-of-indigenous-weaponry-sarang-and-dhanush-artillery-guns-2026-09-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर में स्वदेशी हथियारों का शौर्य, सारंग और धनुष तोप देखकर रोमांचित हुए लोग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर के अर्मापुर एस्टेट में एडवांस्ड वेपंस एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड ने अपने छठे स्थापना दिवस के अवसर पर दो दिवसीय भव्य रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन किया। तीन साल बाद आयोजित इस प्रदर्शनी में सारंग, धनुष तोप, पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, जेवीपीसी कार्बाइन और मैगगन मशीन गन जैसे आधुनिक स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन किया गया। एडब्ल्यूईआईएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक उमेश सिंह द्वारा उद्घाटित यह प्रदर्शनी आम जनता के अवलोकन के लिए सुबह 11 से शाम छह बजे तक खुली रहेगी।

... और पढ़ें