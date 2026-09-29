कानपुर में पेंशनरों ने भरी हुंकार, 8वें वेतन आयोग में शामिल करने की मांग

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कानपुर में सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन के तत्वावधान में मंगलवार को पेंशनरों ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। पेंशनरों ने वित्त विधेयक अधिनियम-2025 के प्रावधानों का विरोध करते हुए पुराने पेंशनरों को आठवें वेतन आयोग के दायरे में शामिल करने की मांग उठाई। इस दौरान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित 12 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। संघ के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि बुजुर्ग पेंशनरों की मांगों की अनदेखी की गई तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

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