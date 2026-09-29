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कानपुर: बहादुर शाह जफर नगर बना हॉटस्पॉट, 10 साल की बच्ची को हुआ डेंगू, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, चला अभियान

Tue, 29 Sep 2026 10:53 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Tue, 29 Sep 2026 10:53 AM IST
सार

Kanpur News: शहर में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसमें बहादुर शाह ज़फर नगर वार्ड अब एक नया हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। इस क्षेत्र से हर दूसरे दिन डेंगू के नए मामले सामने आ रहे हैं। सोमवार को भी क्षेत्र की एक 10 वर्षीय बच्ची में डेंगू की पुष्टि हुई है।

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Kanpur Bahadur Shah Zafar Nagar becomes a hotspot 10 year old girl contracts dengue Health Department on alert
डेंगू का खतरनाक प्रकोप - फोटो : Amarujala.com/AI

विस्तार
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कानपुर शहर में डेंगू के मामले रोज आ रहे हैं और बहादुर शाह जफर नगर वार्ड हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। इस क्षेत्र में हर दूसरे दिन एक से दो मामले मिल रहे हैं। सोमवार को भी क्षेत्र की रहने वाली 10 वर्षीय बालिका में डेंगू की पुष्टि हुई है। नोडल अधिकारी डॉ. राजेश्वर सिंह ने कहा कि डेंगू, मलेरिया जैसे रोगों से बचाव के लिए शहर में जगह-जगह अभियान चलाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं।

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