{"_id":"6acf645c8109f9b01b03eeea","slug":"video-patients-and-attendants-distressed-by-poor-drinking-water-facilities-at-kanshiram-hospital-2026-10-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"कांशीराम अस्पताल में बदहाल पेयजल व्यवस्था, टूटी टोटियां व गंदी टंकियों से परेशान मरीज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर के चकेरी स्थित मान्यवर कांशीराम संयुक्त चिकित्सालय (कांशीराम अस्पताल) में पेयजल व्यवस्था पूरी तरह बदहाल हो चुकी है। अस्पताल में लगी टोटियां (टोटी-ठूंठ) टूटी पड़ी हैं और पानी की टंकियों में भारी गंदगी जमी हुई है। इस अव्यवस्था के कारण अस्पताल आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों को पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा है, जिससे तीमारदारों में भारी आक्रोश व्याप्त है।

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