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कानपुर के महाराजपुर में तेंदुए के हमले से दहशत, खेतों में काम कर रहे आठ ग्रामीण घायल, देखें वीडियो

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 24 Nov 2026 04:18 PM IST Updated Tue, 24 Nov 2026 04:18 PM IST







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कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मदारपुर और करन खेड़ा गांव के बीच मंगलवार दोपहर खेतों में काम कर रहे लोगों पर तेंदुए ने अचानक हमला बोल दिया, जिससे 8 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस व वन विभाग की टीम ने घायलों को अस्पताल भिजवाया और खेतों में छिपे तेंदुए की तलाश में कॉम्बिंग शुरू कर दी है। ... और पढ़ें

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