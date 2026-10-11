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कानपुर में सांसद प्रकाश पाल का सपा पर तीखा हमला, कहा- संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करे विपक्ष

Himanshu Awasthi

Updated Sun, 11 Oct 2026 03:20 PM IST Updated Sun, 11 Oct 2026 03:20 PM IST







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नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद एवं भाजपा नेता प्रकाश पाल ने नवीन मार्केट स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेसवार्ता कर समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सभी 403 सीटों पर जीतने के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो पार्टी तीन सीटों पर लड़ने का दम नहीं रखती, वह बड़े-बड़े दावे कर रही है। ... और पढ़ें

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