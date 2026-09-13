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कानपुर: माली सैनी महासभा की पांच वर्षीय कार्यकारिणी का गठन, रमेश चंद सैनी प्रदेश अध्यक्ष चुने गए

प्रसून शुक्ला

Updated Sun, 13 Sep 2026 03:21 PM IST Updated Sun, 13 Sep 2026 03:21 PM IST







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गोविंद नगर स्थित अन्नपूर्णा गेस्ट हाउस में माली सैनी महासभा उत्तर प्रदेश की पांच वर्षीय कार्यकारिणी का चुनाव कराया गया। इसमें प्रदेश अध्यक्ष समेत विभिन्न पदों पर पदाधिकारियों का चयन किया गया। नई कार्यकारिणी में महिलाओं को भी जिम्मेदारी दी गई। ... और पढ़ें

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