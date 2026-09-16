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कानपुर: मंधना में झमाझम बारिश में ढोल पर नाचते हुए निकली भगवान गणेश की विसर्जन यात्रा

Shikha Pandey

Updated Wed, 16 Sep 2026 05:55 PM IST Updated Wed, 16 Sep 2026 05:55 PM IST







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शहर भर में गणेश महोत्सव की धूम है और बुधवार से गणेश विसर्जन की शुरुआत हो गई है। मंधना के बरियारेश्वर मंदिर के पास गणेश विसर्जन यात्रा धूमधाम से निकाली गयी।विसर्जन यात्रा के दौरान झमाझम बारिश के में भीगते और ढोल की थाप पर नाचते हुए गणेश भक्तों का उत्साह चरम पर था। ... और पढ़ें

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