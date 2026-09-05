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कानपुर में केस्को की लापरवाही, केबल बिछाकर छोड़ दी खुदी गलियां

कानपुर ब्यूरो

Updated Sat, 05 Sep 2026 03:50 PM IST Updated Sat, 05 Sep 2026 03:50 PM IST







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केस्को ने नवाबगंज की सकरी गलियों में पोल हटाकर भूमिगत केबल बिछाने और कनेक्शन जोड़ने के बाद सड़कों की मरम्मत नहीं कराई। खुदी हुई और ऊबड़-खाबड़ गलियों के कारण स्थानीय निवासियों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ... और पढ़ें

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