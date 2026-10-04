{"_id":"6ac22cd7070bc13816003032","slug":"video-karate-warriors-championship-in-kanpur-athletes-showcase-skills-at-jai-narayan-vidya-mandir-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर में कराटे वॉरियर्स चैंपियनशिप, जय नारायण विद्या मंदिर में खिलाड़ियों ने दिखाए दांव-पेच","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर के विकास नगर स्थित जय नारायण विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में कराटे एसोसिएशन ऑफ कानपुर द्वारा दो दिवसीय थर्ड कराटे वॉरियर्स चैंपियनशिप' का भव्य आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में शहर भर के विभिन्न स्कूलों और अकादमियों से आए सैंकड़ों बाल व युवा कराटे खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और अपनी बेहतरीन कलाबाजी, काता और कुमिते (फाइट) तकनीकों का शानदार प्रदर्शन किया।

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