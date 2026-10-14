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कानपुर: कांशीराम अस्पताल में 50 नए बेड बनाने का काम शुरू, पुराने 40 बेड अब भी ठंडे बस्ते में

Himanshu Awasthi

Updated Wed, 14 Oct 2026 04:45 PM IST Updated Wed, 14 Oct 2026 04:45 PM IST







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कानपुर के रामादेवी स्थित मान्यवर कांशीराम संयुक्त चिकित्सालय एवं ट्रामा सेंटर में स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार देने के लिए अब 50 नए बेड बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि अस्पताल में पहले तैयार किए गए 40 बेड का संचालन अभी तक शुरू नहीं हो सका है, और इसके बावजूद अब 50 और बेड के निर्माण का नया कार्य आरंभ कर दिया गया है। ... और पढ़ें

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