{"_id":"6ac22cc68ebc5a40730ff6bb","slug":"video-kanpur-wonder-mechanic-ajay-kumar-organizes-grand-bs-6-training-program-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: वंडर मैकेनिक अजय कुमार ने आयोजित किया भव्य बीएस-6 ट्रेनिंग प्रोग्राम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

तकनीक के बदलते दौर में दोपहिया वाहनों की दुनिया तेजी से बदल रही है। इसी कड़ी में ऑटोमोबाइल क्षेत्र के जाने-माने विशेषज्ञ और वंडर मैकेनिक के नाम से मशहूर अजय कुमार सविता के मुख्य संयोजन में रविवार को कानपुर के अंध विद्यालय ऑडिटोरियम में एक भव्य बीएस-6 ट्रेनिंग प्रोग्राम का सफल आयोजन किया गया।

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