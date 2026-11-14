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कानपुर: पनकी छठ पूजा घाट पर बेदी की पूजा कर महिलाएं रील बनाती दिखीं

Shikha Pandey

Updated Sat, 14 Nov 2026 11:51 PM IST Updated Sat, 14 Nov 2026 11:51 PM IST







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पनकी छठ पूजा घाट पर बेदी की पूजा कर महिलाएं रील बनाती हुई दिखीं। दीपा यादव और चांदनी यादव ने छठ पूजा के बारे में जानकारी दी। ... और पढ़ें

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