{"_id":"6b06d0a0ee87faa80e0b5d74","slug":"video-kanpur-woman-knocked-down-and-bitten-in-multiple-places-by-a-dog-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: कुत्ते ने महिला को गिराकर शरीर में कई जगह काटा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर: कुत्ते ने महिला को गिराकर शरीर में कई जगह काटा

Shikha Pandey

Updated Wed, 25 Nov 2026 05:42 PM IST Updated Wed, 25 Nov 2026 05:42 PM IST







Link Copied



चकेरी थानाक्षेत्र के शिवकटरा में घरों में काम करने वाली महिला रचना को कुत्ते ने गिराकर शरीर में कई जगह काटकर घायल कर दिया था। उसका हैलट अस्पताल में इलाज हुआ है। ... और पढ़ें

विज्ञापन