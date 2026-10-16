कानपुर: पनकी में इंडियन ऑयल टैंकर की टक्कर से महिला की मौत

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कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र में शुक्रवार को तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला, जहां इंडियन ऑयल के एक टैंकर ने एक महिला को अपनी चपेट में ले लिया। टैंकर की टक्कर से महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस भीषण हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और चीख-पुकार मच गई।

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