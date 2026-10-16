यूपी: सड़कों-इमारतों में खपाई डुप्लीकेट सीमेंट, डिस्ट्रीब्यूटर ही निकले जालसाज, रोज बनाते थे 1000 नकली बोरियां

कानपुर के इस्पातनगर में बुधवार को पकड़ी गई डुप्लीकेट सीमेंट सीएम ग्रिड की सड़कों से लेकर अडाणी ग्रुप की कई इमारतों के निर्माण तक में खपाई गई है। लखनऊ में बन रहे अडाणी ग्रुप के एयरपोर्ट तक में इसी फर्म से बनी सीमेंट की सप्लाई की गई। इस बात की जानकारी खुद अडाणी ग्रुप की टीम ने पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल को दी गई। दरअसल, फैक्टरी संचालक जिन दो गुप्ता बंधुओं को नामजद किया गया है।

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उनके पास ही एसीसी व अम्बुजा सीमेंट डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी थी। ऐसे में रोज ब्रांडेड सीमेंट की 1000 डुप्लीकेट बोरियां तैयार कर बाजार में खपाई जाती थीं। सीपी का कहना है कि अडाणी ग्रुप अपने स्तर से जांच कर रहा है। पुलिस भी पता कर रही है कि सीएम ग्रिड की सड़कों और एयरपोर्ट के अलावा कहां-कहां डुप्लीकेट सीमेंट की सप्लाई की गई है। इसके पीछे गुप्ता बंधु के अलावा और कौन-कौन शामिल है।