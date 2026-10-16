कानपुर: शक्कर के दाम धड़ाम, थोक में छह तो फुटकर में दो रुपये प्रति किलो घटे, अरहर दाल के दामों में भी आई कमी

शक्कर की लगातार बढ़ती कीमतों पर सरकार की सख्ती का असर अब बाजार में दिखने लगा है। बृहस्पतिवार को थोक बाजार में शक्कर के भाव छह रुपये प्रति किलो तक गिर गए। 64 रुपये किलो तक बिकने वाली शक्कर अब 58 रुपये किलो पर आ गई है। वहीं, फुटकर में भी दो रुपये प्रति किलो की कमी आने से दाम 62 रुपये प्रति किलो हो गए हैं।

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हालांकि, कल्याणपुर और पनकी जैसे शहर के आउटर क्षेत्रों में अब भी शक्कर फुटकर में 68 से 70 रुपये किलो तक बिक रही है। कारोबारियों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कीमतों में और गिरावट आएगी। कानपुर शुगर मर्चेंट्स एसोसिएशन के सभापति गोपाल किशन महेश्वरी ने बताया कि एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर आम उपभोक्ताओं के लिए शक्कर की उपलब्धता बढ़ाने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की थी।