कानपुर: होमगार्ड भर्ती धांधली में बड़ा खुलासा, मेडिकल फिटनेस के नाम पर तीन लाख की वसूली, कार से चल रहा था खेल

कानपुर पुलिस लाइन में चल रही होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया के दौरान मेडिकल परीक्षण में हुई वसूली के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जांच के दौरान सामने आया है कि आरोपी डॉक्टरों ने अभ्यर्थियों से करीब तीन लाख रुपये की अवैध वसूली की थी, जिसमें से एक लाख रुपये सीधे ऑनलाइन ट्रांसफर कराए गए थे। मामले की जांच कर रही पुलिस को अब होमगार्ड विभाग के ही कुछ कर्मचारियों और बिचौलियों की मिलीभगत की गंभीर आशंका है, जिसकी गहनता से छानबीन की जा रही है।

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बता दें कि लिस लाइन में होमगार्ड भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का मेडिकल परीक्षण चल रहा था। बृहस्पतिवार रात परीक्षण के लिए तैनात सरकारी डॉक्टर डॉ. प्रवीण अग्रवाल और डॉ. महेश त्रिवेदी पर अभ्यर्थियों ने गंभीर आरोप लगाए। अभ्यर्थियों का कहना था कि मेडिकल फिटनेस देने के नाम पर उनसे 15 हजार से लेकर 50 हजार रुपये तक की मांग की जा रही थी और न देने वालों को अनफिट करने की धमकियां दी जा रही थीं।