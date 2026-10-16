कानपुर नगर निगम: ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को हाईकोर्ट से राहत, मुख्य अभियंता का आदेश अवैध, 19 नवंबर तक अंतरिम रोक

कानपुर नगर निगम के टेंडर घोटाले में बिना नोटिस जारी किए कंपनियों को ब्लैकलिस्टेड करने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया कार्रवाई को अवैध बताते हुए नगर निगम के मुख्य अभियंता से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर यह स्पष्ट करने को कहा है कि किन परिस्थितियों में कंपनी को नोटिस जारी किए बगैर ही ब्लैकलिस्टेड कर दिया। कोर्ट ने 24 अगस्त को जारी आदेश पर तत्काल रोक लगा दी है।

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ऐसा न करने पर उन्हें अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना पड़ेगा। न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने मेसर्स कैला देवी कंस्ट्रक्शन बनाम यूपी राज्य व दो अन्य मामले में 12 अक्तूबर को यह आदेश दिया है। याचिकाकर्ता कंपनी की ओर से अधिवक्ता आशीष कुमार चौरसिया ने कोर्ट को बताया कि कानपुर नगर निगम के मुख्य अभियंता ने बिना कारण बताए, बिना पक्ष जाने और नोटिस न देकर सीधे कंपनियों पर ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई की है।