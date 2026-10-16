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कानपुर: पार्क की जमीन पर कब्जे का मामला, केडीए और नगर निगम आमने-सामने, हैंडओवर दस्तावेज और लेआउट की मांग

Fri, 16 Oct 2026 10:17 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Fri, 16 Oct 2026 10:17 AM IST
सार

Kanpur News: काकादेव स्थित डबल पुलिया के पास एक पार्क की 2,000 वर्ग मीटर जमीन पर कब्जा लेने और बैरिकेडिंग कराने को लेकर केडीए और नगर निगम के बीच तनातनी हो गई। केडीए जहां कागजों का हवाला देकर जमीन को स्कूल के नाम पर दर्ज बता रहा है। वहीं क्षेत्रीय पार्षद और नगर निगम उद्यान विभाग ने काम रुकवा दिया है।

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Kanpur Dispute over encroachment on park land KDA and Municipal Corporation at odds
केडीए और कानपुर नगर निगम - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर में डबल पुलिया के पास पार्क का कब्जा लेने को लेकर बृहस्पतिवार को केडीए और नगर निगम आमने-सामने आ गए। केडीए की टीम बैरिकेडिंग कराने गई थी लेकिन वापस होना पड़ा। केडीए पार्क की दो हजार वर्ग मीटर जमीन अपनी बता रहा है।

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वार्ड- 64, सर्वोदयनगर के पार्षद नीरज बाजपेई ने बताया किया बृहस्पतिवार को सूचना मिली कि कुछ लोग डबल पुलिया, काकादेव स्थित एक पार्क में बैरिकेडिंग लगा रहे हैं। इस पर पूछताछ करने पर पता चला कि केडीए की टीम है। केडीए अधिकारियों ने बताया कि पार्क की दो हजार वर्ग मीटर भूमि उनके कागजों में स्कूल के नाम पर दर्ज है।

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हैंडओवर करते समय के कागज और लेआउट दें
वह कब्जा लेने आए थे। इस पर पार्षद ने काम रुकवा दिया और नगर निगम के उद्यान विभाग को जानकारी दी। उद्यान विभाग के पर्यावरण अभियंता दिवाकर भास्कर ने बताया कि केडीए अधिकारियों से कहा गया है कि पहले पार्क को हैंडओवर करते समय के कागज और लेआउट दें, जिससे पता चल सके कि उस वक्त स्कूल वाली जगह स्थानांतरित की थी कि नहीं, उसके बाद ही इस पर निर्णय लिया जाएगा।

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