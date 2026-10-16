कानपुर: पार्क की जमीन पर कब्जे का मामला, केडीए और नगर निगम आमने-सामने, हैंडओवर दस्तावेज और लेआउट की मांग

कानपुर में डबल पुलिया के पास पार्क का कब्जा लेने को लेकर बृहस्पतिवार को केडीए और नगर निगम आमने-सामने आ गए। केडीए की टीम बैरिकेडिंग कराने गई थी लेकिन वापस होना पड़ा। केडीए पार्क की दो हजार वर्ग मीटर जमीन अपनी बता रहा है।

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वार्ड- 64, सर्वोदयनगर के पार्षद नीरज बाजपेई ने बताया किया बृहस्पतिवार को सूचना मिली कि कुछ लोग डबल पुलिया, काकादेव स्थित एक पार्क में बैरिकेडिंग लगा रहे हैं। इस पर पूछताछ करने पर पता चला कि केडीए की टीम है। केडीए अधिकारियों ने बताया कि पार्क की दो हजार वर्ग मीटर भूमि उनके कागजों में स्कूल के नाम पर दर्ज है।