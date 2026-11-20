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कानपुर: स्टेट हाईवे की ग्रीन बेल्ट में फूलदार पौधों की जगह उगी जंगली झाड़ियां
मंधना से गंगा बैराज जाने वाले स्टेट हाईवे की ग्रीन बेल्ट देखरेख के अभाव में बदहाल हो गई है। सड़क किनारे हरियाली और सौंदर्य बढ़ाने के लिए बनाई गई ग्रीन बेल्ट में फूलदार और छायादार पौधों की जगह जंगली झाड़ियां उग आई हैं। दूर से देखने पर ग्रीन बेल्ट हरियाली से भरी नजर आती है, लेकिन इसमें लगे पौधों की जगह झाड़ियों ने ले ली है। जिम्मेदार विभाग की ओर से लंबे समय से साफ-सफाई और पौधों की छंटाई नहीं कराई गई है। इससे हाईवे की सुंदरता भी प्रभावित हो रही है। स्थानीय लोगों ने ग्रीन बेल्ट की नियमित सफाई और पौधों की देखरेख कराने की मांग की है।
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