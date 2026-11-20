कानपुर में आसमान साफ होने का असर न्यूनतम तापमान पर आ गया है। गुरुवार को न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री पर आ गया। 19 नवंबर के सामान्य औसत तापमान से यह 3.2 डिग्री कम है। इसके अलावा अधिकतम तापमान सामान्य औसत 28.5 डिग्री के आसपास घूम रहा है।

विज्ञापन



मौसम विभाग का कहना है कि चक्रवात अकवान के असर के बाद बदलाव आएगा। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि के मौसम विभाग के नोडल एवं तकनीकी अधिकारी अजय मिश्रा ने बताया कि इसके पहले वर्ष 2022 में 19 नवंबर को तापमान 9.4 डिग्री रहा था।