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कानपुर: रूस में फंसे बेटे की सलामती के लिए मां की गुहार, चार लाख नहीं दिए तो सिर काटकर भेजने की धमकी

Himanshu Awasthi

Updated Fri, 20 Nov 2026 03:14 PM IST Updated Fri, 20 Nov 2026 03:14 PM IST







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कानपुर के पनकी रतनपुर निवासी 28 वर्षीय सोहन पाल को कार चालक की नौकरी का झांसा देकर रूस भेजे जाने के बाद चार नवंबर से उसका परिवार से संपर्क टूट गया है। अब टेलीग्राम पर उसकी सलामती के बदले चार लाख रुपये की मांग की जा रही है और रकम न देने पर युद्ध में भेजने या सिर काटकर भेजने की धमकी मिलने से मां हंसमुखी पाल व परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। ... और पढ़ें

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