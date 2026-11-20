कानपुर में छावनी परिषद में बृहस्पतिवार शाम को सीबीआई ने छापा मारकर घूस मांगने के आरोप में एक अधिकारी और एक कर्मचारी को पकड़ा है। हालांकि अधिकारिक रूप से दोनों की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है। छावनी परिषद में कार्यरत सफाई नायक रूप लाल सन् 2016 में सेवानिवृत्त हुए थे, लेकिन परिषद ने उन्हें न तो फंड दिया और न ही पेंशन दी।

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उस समय वह फेथफुलगंज में रहते थे। इसके बाद में उन्नाव में रहने लगे पर पेंशन और फंड के लिए दफ्तर के चक्कर लगाते रहे। छावनी परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों के रवैये से आजिज आकर रूप लाल ने पिछले साल दिसंबर में हाईकोर्ट में याचिका दायर की। न्यायालय ने जनवरी माह में उनके देयों के भुगतान के संबंध में छावनी परिषद को आदेश दिया।