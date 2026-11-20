कानपुर: ‘चार लाख नहीं दिए तो सिर काटकर भेज देंगे’, रूस में फंसे बेटे की सलामती के लिए मां की गुहार, पढ़ें मामला
Kanpur News: पनकी रतनपुर निवासी युवक को कार चालक की नौकरी का झांसा देकर रूस भेजे जाने के बाद चार नवंबर से उसका परिवार से संपर्क टूट गया है। अब टेलीग्राम पर उसकी सलामती के बदले चार लाख रुपये की मांग की जा रही है और रकम न देने पर युद्ध में भेजने या सिर काटकर भेजने की धमकी मिलने से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
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जिस बेटे को बेहतर भविष्य और अच्छी कमाई की उम्मीद में विदेश भेजा था, अब उसी की सलामती के लिए मां दर-दर भटक रही है। पनकी के रतनपुर निवासी सोहन पाल (28) को रूस में कार चालक की नौकरी दिलाने का झांसा देकर भेजा गया था। कुछ दिन तक वह घरवालों से वीडियो कॉल पर बात करता रहा, लेकिन चार नवंबर के बाद उसका फोन बंद हो गया। अब टेलीग्राम पर परिवार से चार लाख रुपये मांगे जा रहे हैं।
रकम न देने पर सोहन को युद्ध में भेजने या उसका सिर काटकर भेजने की धमकी दी गई है। बेटे की कोई खबर न मिलने से मां हंसमुखी पाल का रो-रोकर बुरा हाल है। परिवार ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से बेटे की सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई है। पनकी के रतनपुर कॉलोनी निवासी सोहन बाइक धुलाई सेंटर चलाते थे। बहन खुशबू पाल के मुताबिक, उनकी दुकान पर आने वाले तीन युवकों ने सोहन को रूस में कार चालक की नौकरी दिलाने का भरोसा दिया था।
तीनों ने विदेश जाने के लिए तैयार कर लिया
इनमें एक युवक खुद को पुलिस कांस्टेबल बताता था। अच्छी तनख्वाह का लालच देकर तीनों ने उसे विदेश जाने के लिए तैयार कर लिया। सोहन का पासपोर्ट पहले से बना था। परिजनों के मुताबिक, 11 अक्तूबर को तीनों युवक सोहन को लखनऊ एयरपोर्ट छोड़ने गए थे। वहां से वह दिल्ली पहुंचा और फिर विमान से रूस की राजधानी मॉस्को चला गया। 15 अक्तूबर को सोहन ने यूनला से फोन करके घरवालों को अपने पहुंचने की जानकारी दी।
अचानक सोहन का फोन बंद हो गया
इसके बाद चार नवंबर तक परिवार से उसकी बातचीत होती रही। वीडियो कॉल पर भी वह घरवालों से बात करता था। उस समय उसने किसी परेशानी की जानकारी नहीं दी थी। खुशबू के मुताबिक, रूस पहुंचने के दौरान सोहन ने 46 हजार रुपये एक युवक के बैंक खाते में भेजे थे। बाद में यह रकम उसके बड़े भाई ओमजीत के खाते में स्थानांतरित की गई। चार नवंबर के बाद अचानक सोहन का फोन बंद हो गया। परिवार ने कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो सकी।
अनहोनी होने का सता रहा है डर
सोहन को रूस भेजने वाले तीनों युवकों से जानकारी मांगी, तो आरोप है कि वे टालमटोल करने लगे। इसके बाद युवकों के बताए अनुसार सोहन के भाई के दोस्त ने टेलीग्राम पर सातोशी नाम के खाते से संपर्क किया। आरोप है कि वहां से सोहन की सलामती के बदले चार लाख रुपये मांगे गए। साथ ही, धमकी दी गई कि रकम नहीं मिली, तो उसे युद्ध में भेज दिया जाएगा या उसका सिर काटकर परिवार को भेज देंगे। इस धमकी के बाद से परिवार की रातों की नींद उड़ गई है। मां को हर पल बेटे के साथ अनहोनी होने का डर सता रहा है।
बेटे की तस्वीर लेकर अधिकारियों के चक्कर लगा रहा परिवार
परिजनों का कहना है कि सोहन की तलाश और सुरक्षित वापसी के लिए पुलिस चौकी से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक उसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। परिवार ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है। मां हंसमुखी पाल बेटे की राह देख रही हैं। परिवार का आरोप है कि युवकों को सोहन को रूस भेजने और उसके मौजूदा हालात की जानकारी है, लेकिन वे कुछ बता नहीं रहे हैं। डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि परिजनों से संपर्क कर पूरे मामले की जांच की जा रही है।