जिस बेटे को बेहतर भविष्य और अच्छी कमाई की उम्मीद में विदेश भेजा था, अब उसी की सलामती के लिए मां दर-दर भटक रही है। पनकी के रतनपुर निवासी सोहन पाल (28) को रूस में कार चालक की नौकरी दिलाने का झांसा देकर भेजा गया था। कुछ दिन तक वह घरवालों से वीडियो कॉल पर बात करता रहा, लेकिन चार नवंबर के बाद उसका फोन बंद हो गया। अब टेलीग्राम पर परिवार से चार लाख रुपये मांगे जा रहे हैं।

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रकम न देने पर सोहन को युद्ध में भेजने या उसका सिर काटकर भेजने की धमकी दी गई है। बेटे की कोई खबर न मिलने से मां हंसमुखी पाल का रो-रोकर बुरा हाल है। परिवार ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से बेटे की सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई है। पनकी के रतनपुर कॉलोनी निवासी सोहन बाइक धुलाई सेंटर चलाते थे। बहन खुशबू पाल के मुताबिक, उनकी दुकान पर आने वाले तीन युवकों ने सोहन को रूस में कार चालक की नौकरी दिलाने का भरोसा दिया था।