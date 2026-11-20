कानपुर छावनी परिषद कार्यालय में सीबीआई के छापे के दौरान कार्यालय के पास मौजूद कुछ कर्मियों और उनके परिजन ने बताया कि सफाई नायक के पद से सेवानिवृत्त रूप लाल 10 साल से अपनी पेंशन और फंड के लिए कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। इसी तनाव के दौरान उन्हें ब्रेन स्ट्रोक पड़ा था। इसके बाद हृदय की भी बीमारी हो गई। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उन्होंने घूस की रकम देने में असमर्थता जताई।

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छापे का पता चलते ही रात में शुक्लागंज निवासी आकाश कुमार यादव, सौरभ धानविक कार्यालय के बाहर पहुंचे। आकाश ने बताया कि उसके पिता रमेश चंद्र यादव छावनी परिषद में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे। 27 अक्तूबर 2018 को उनका निधन हो गया था। उनका पांच लाख रुपये फंड बकाया है। इस धनराशि और मृतक आश्रित के तौर पर नौकरी के लिए वह तभी से दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं।