कानपुर सीबीआई छापा: रूप लाल को पड़ चुका ब्रेन स्ट्रोक, कार्यालय पहुंचे पीड़ित, बोले- फंड के लिए दौड़ाया जा रहा
Kanpur News: छावनी परिषद में सीबीआई के छापे के दौरान जहां रिटायर सफाई नायक रूप लाल के ब्रेन स्ट्रोक व हृदय रोग से पीड़ित होने की बात सामने आई है। वहीं, कार्रवाई की सूचना पर रात में शुक्लागंज निवासी आकाश कुमार यादव और सौरभ धानविक सहित अन्य पीड़ित कार्यालय पहुंचे और फंड व नौकरी के लिए दौड़ाए जाने की पीड़ा बताई।
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कानपुर छावनी परिषद कार्यालय में सीबीआई के छापे के दौरान कार्यालय के पास मौजूद कुछ कर्मियों और उनके परिजन ने बताया कि सफाई नायक के पद से सेवानिवृत्त रूप लाल 10 साल से अपनी पेंशन और फंड के लिए कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। इसी तनाव के दौरान उन्हें ब्रेन स्ट्रोक पड़ा था। इसके बाद हृदय की भी बीमारी हो गई। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उन्होंने घूस की रकम देने में असमर्थता जताई।
छापे का पता चलते ही रात में शुक्लागंज निवासी आकाश कुमार यादव, सौरभ धानविक कार्यालय के बाहर पहुंचे। आकाश ने बताया कि उसके पिता रमेश चंद्र यादव छावनी परिषद में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे। 27 अक्तूबर 2018 को उनका निधन हो गया था। उनका पांच लाख रुपये फंड बकाया है। इस धनराशि और मृतक आश्रित के तौर पर नौकरी के लिए वह तभी से दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं।
वंदना से मिले रिश्तेदार
इसी तरह सौरभ धानविक ने बताया कि 30 जून 2023 को उसकी दादी रामवती सेवानिवृत्त हुई थीं। उनको अभी तक फंड नहीं मिला है। सीबीआई के छावनी परिषद की अधिकारी वंदना को गिरफ्तार करने का पता चलने पर रात करीब साढ़े 12 बजे कुछ रिश्तेदार छावनी परिषद के बाहर पहुंचे। अनुमति मिलने के बाद वे परिषद के कार्यालय के अंदर गए और वंदना से मुलाकात की।
सात साल में तीसरी बार फिर मारा छापा
कैंटोनमेंट बोर्ड (छावनी परिषद) में सीबीआई ने बृहस्पतिवार को फिर से छापा मारा। सात साल में तीसरी बार सीबीआई यहां आई है। छह सितंबर 2023 को सीबीआई की एंटी करप्शन टीम ने छावनी परिषद कार्यालय में छापा मारकर वरिष्ठ लिपिक और एक अन्य कर्मचारी को कथित तौर पर रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था।
भुगतान और पेंशन निर्धारण के लिए मांगी गई थी घूस
30 जून 2023 को सेवानिवृत्त हुईं फेथफुलगंज निवासी रामवती से तत्कालीन वरिष्ठ लिपिक धर्मेंद्र कुमार ने कर्मचारी आनंद कुमार के जरिये पीएफ, ग्रेच्युटी भुगतान से संबंधित रकम दिलाने के एवज में 40 हजार की घूस मांगी थी।रामवती के नाती सौरभ धानुक ने बताया कि बकाया भुगतान और पेंशन निर्धारण के लिए घूस मांगी गई थी।
दोनों निलंबित कर दिए गए थे
इसके बाद सीबीआई ने वरिष्ठ लिपिक और कर्मचारी को रंगे हाथ घूस लेते गिरफ्तार कर लिया था। बाद में दोनों जेल भेज दिए गए थे। दोनों निलंबित भी कर दिए गए थे। अभी भी दोनों निलंबित चल रहे हैं। वहीं, बताया गया कि 30 अगस्त 2019 को अवैध मोबाइल टाॅवर और अतिक्रमण जांच के संबंध में सीबीआई की टीमों ने अनियमितताओं की शिकायतों के आधार पर कैंट बोर्ड कार्यालय में छापेमारी की थी।