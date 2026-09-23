{"_id":"6ab3b58279807e69fe0ab1f4","slug":"video-kanpur-waterlogging-on-csa-road-mud-from-metro-construction-spills-onto-the-street-2026-09-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: बारिश से सीएसए रोड में जलभराव, मेट्रो की मिट्टी से सड़क पर फैला कीचड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पास स्थित मुख्य सड़क जलभराव के कारण तालाब में तब्दील हो गई। वहीं मेट्रो निर्माण एजेंसी द्वारा गड्ढों में भरी गई मिट्टी बारिश के पानी में घुलकर गहरे कीचड़ में बदल गई, जिससे कई वाहन चालक फिसलकर गिर पड़े। स्थानीय नागरिकों और राहगीरों ने अव्यवस्था को लेकर गहरा आक्रोश व्यक्त किया है।

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