यूपी: नकली रेबीज वैक्सीन का कानपुर कनेक्शन, क्राइम ब्रांच का छापा, एजेंसी संचालक हिरासत में, पूछताछ जारी
Kanpur News: दिल्ली में पकड़ी गई कथित नकली एंटी-रेबीज वैक्सीन अभयरब का तार अब कानपुर से जुड़ता दिख रहा है। दिल्ली क्राइम ब्रांच और यूपी ड्रग विभाग ने मामले की पड़ताल शुरू करते हुए बिरहाना रोड स्थित न्यू आरजे एजेंसीज के मालिक को हिरासत में लिया है।
विस्तार
दिल्ली में पकड़ी गई कथित नकली रेबीज वैक्सीन का कनेक्शन कानपुर से जुड़ता नजर आ रहा है। दिल्ली के भागीरथ पैलेस में छापेमारी के दौरान 481 यूनिट कथित नकली अभयरब वैक्सीन बरामद होने के बाद जांच में इसकी सप्लाई कानपुर की एक एजेंसी से होने की जानकारी सामने आई है। मामले की जांच अब दिल्ली क्राइम ब्रांच ने भी शुरू कर दी है।
बताया जा रहा है कि बिरहाना रोड स्थित न्यू आरजे एजेंसीज के मालिक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि कथित नकली वैक्सीन कहां तैयार की गई, कानपुर तक कैसे पहुंची और यहां से किन-किन जिलों या स्थानों पर इसकी आपूर्ति की गई।
एंटी रेबीज वैक्सीन की बताई जा रही है किल्लत
जानकारी के अनुसार कानपुर में हर महीने करीब 5000 -6000 एंटी रेबीज इंजेक्शन अभयरब की बिक्री होती है। इसकी एमआरपी 300 से 350 रूपये है। कुत्तों के काटने के मामले बढ़ने से इन दिनों एंटी रेबीज वैक्सीन की किल्लत बताई जा रही है। ऐसे में जांच एजेंसियां इस बात की भी पड़ताल कर रही हैं कि कहीं इसी कमी का फायदा उठाकर नकली वैक्सीन का नेटवर्क, तो सक्रिय नहीं हुआ।
न्यू आरजे एजेंसीज पर छापे की बात से इनकार
इधर, यूपी ड्रग विभाग ने कानपुर की संबंधित एजेंसी समेत दो स्थानों पर छापेमारी की है। अधिकारियों की जांच में वैक्सीन के स्रोत, खरीद-बिक्री के दस्तावेज और संभावित सप्लाई नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है। कथित नकली वैक्सीन के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है। हालांकि, दवा व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेंद्र सैनी ने न्यू आरजे एजेंसीज पर छापे की बात से इनकार किया है। उनका कहना है न्यू आरके एजेंसीज मंगलवार से ही बंद है। पूरे मामले का पता लगाया जा रहा है।