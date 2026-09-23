यूपी: नकली रेबीज वैक्सीन का कानपुर कनेक्शन, क्राइम ब्रांच का छापा, एजेंसी संचालक हिरासत में, पूछताछ जारी

दिल्ली में पकड़ी गई कथित नकली रेबीज वैक्सीन का कनेक्शन कानपुर से जुड़ता नजर आ रहा है। दिल्ली के भागीरथ पैलेस में छापेमारी के दौरान 481 यूनिट कथित नकली अभयरब वैक्सीन बरामद होने के बाद जांच में इसकी सप्लाई कानपुर की एक एजेंसी से होने की जानकारी सामने आई है। मामले की जांच अब दिल्ली क्राइम ब्रांच ने भी शुरू कर दी है।

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बताया जा रहा है कि बिरहाना रोड स्थित न्यू आरजे एजेंसीज के मालिक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि कथित नकली वैक्सीन कहां तैयार की गई, कानपुर तक कैसे पहुंची और यहां से किन-किन जिलों या स्थानों पर इसकी आपूर्ति की गई।